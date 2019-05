Rocco Schiavone, confermata la quarta stagione. Riprese nel 2020

AOSTA. La serie televisiva del vicequestore Rocco Schiavone tornerà per una quarta stagione che sarà girata in Valle d'Aosta. L'annuncio è stato dato ieri dalla produttrice televisiva Maddalena Rinaldo in occasione della cerimonia organizzata a Palazzo regionale per la consegna dell'onorificenza di Ami de la Vallée d'Aoste al protagonista della fiction, l'attore Marco Giallini.