Frana di Quincinetto, attiva una procedura sperimentale per le emergenze

AOSTA. «Un primo importante passo per gestire in modo efficace gli eventuali momenti di criticità in materia di viabilità in bassa Valle, garantendo un coordinamento tra i vari attori coinvolti»: così il presidente della Regione Antonio Fosson e l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy commentano la definizione di una procedura per la frana di Quincinetto che incombe sulle vie di collegamento tra Valle d'Aosta e Piemonte.

Si tratta di un iter sperimentale da seguire nelle fasi di allertamento, preallarme e allarme legati al movimento franoso di Quincinetto e che, dopo essere stato approvato dal Comitato Operativo per la Viabilità lunedì scorso, oggi entra in vigore. Questo iter definisce quali enti si devono attivare e quali azioni devono essere avviate sulla base dei diversi scenari possibili.

Fosson e Bertschy esprimono «soddisfazione per la celere predisposizione di questo atto che, conformemente agli impegni presi, fornisce una prima risposta alla situazione della frana di Quincinetto. La procedura, adottata in via sperimentale, potrà essere testata ed eventualmente migliorata, ma consente fin da subito di definire un quadro operativo attivabile in caso di necessità».

Clara Rossi

(foto da regione.piemonte.it)