Approvati dal Consiglio Valle l'assestamento e la variazione di bilancio

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato con 19 voti a favore i disegni di legge sull'assestamento di bilancio e sulla seconda variazione del documento triennale, incluse le disposizioni collegati a quest'ultima manovra. Il primo registra un risultato di amministrazione positivo per 157 milioni di euro che, tolte le somme vincolate e accantonate, si riduce a 23 milioni.

La quasi totalità di quei 23 milioni di euro, e cioè 22,8 milioni, è destinata al Fondo perdite società ed enti partecipati. L'Amministrazione regionale ha infatti deciso di incrementare gli accantonamenti per effetto del bilancio pesantemente in negativo (55 milioni di euro) della Casinò de la Vallée Spa.

Quanto alla variazione di bilancio, la manovra non registra nuove entrate bensì sposta risorse finanziarie per circa 27 milioni di euro nei tre anni (di cui quasi 26 milioni nel 2019) per sanità, territorio e apporti ai fondi di rotazione.

Il lungo e animato dibattito che è andato in scena in aula ieri si è però concentrato quasi più sull'iter delle leggi che non sui contenuti. A far storcere il naso è stato il pochissimo tempo a disposizione per approfondire i testi. Un concetto ben riassunto nelle parole pronunciate in aula da relatore e presidente della II Commissione consiliare, Pierluigi Marquis (Stella Alpina): «i Commissari - ha spiegato - hanno avuto a disposizione solo un giorno lavorativo per esaminare i dossier e per formulare proposte di eventuali emendamenti, anche se la mole di documentazione da valutare avrebbe necessitato un lasso temporale ben diverso. Mi trovo quindi ad evidenziare l’unanime disagio per questa modalità di lavoro, che nei fatti ha svilito il ruolo della Commissione».

La maggioranza e Rete Civica hanno comunque votato compatti a favore dei testi. L'opposizione al contrario si è astenuta.

E.G.