Scuola, Certan: fondi di istituto saranno erogati entro il 31 agosto

AOSTA. Saranno erogati con un paio di mesi di ritardo Fondi di istituto attesi dalle istituzioni scolastiche valdostane per il periodo tra gennaio ed agosto 2019. Lo ha riferito in Consiglio regionale l'assessore all'istruzione Chantal Certan rispondendo ad una interrogazione di Adu VdA.

«Il Fondo di istituto - ha ricordato la consigliera Daria Pulz illustrando l'interrogazione - è essenziale per finanziare le attività complementari all'insegnamento, che sono fondamentali per migliorare l'offerta formativa delle scuole. Le risorse erano attese per il 30 giugno 2019», ma ancora non sono arrivate. Il ritardo, ha aggiunto, «è grave perché non permetterà di rispettare gli impegni di pagamento stabiliti dal contratto integrativo di Istituto, secondo una prassi consolidata negli anni.»

Nella risposta l'assessore Certan ha spiegato che il problema è nato da questioni contabili con il bilancio armonizzato. «Entro il 31 agosto questi fondi aggiuntivi saranno erogati», ha poi precisato l'assessore aggiungendo che «il problema non consiste in una mancanza di risorse. Smentisco pure le voci che parlavano di stipendi non erogati».

«Il lavoro degli insegnanti è fondamentale, è volto a formare le nuove generazioni e, quindi, il futuro della nostra società - ha replicato la consigliera di Adu VdA -. Avrei preferito delle semplici scuse, piuttosto che osservazioni inopportune su un ritardo in fondo lieve rispetto alla prassi. E non è rincuorante sapere di trovarci nella stessa condizione dei docenti delle altre regioni, anche perché è sintomo di un'Autonomia scolastica che non ci impedisce di seguire gli stessi rischiosi e perdenti percorsi della scuola nazionale».

redazione