Fiera di Sant'Orso 2020, iscrizioni aperte dall'8 ottobre Pubblicato: Lunedì, 07 Ottobre 2019 15:01

AOSTA. Sono 1.100 i posti disponibili per la prossima edizione della Fiera di Sant'Orso di Aosta in calendario come sempre il 30 ed il 31 gennaio, giorni che nel 2020 cadranno di giovedì e venerdì.

Le iscrizioni aprono domani, 8 ottobre, e per la presentazione delle adesioni c'è tempo fino al 22 novembre 2019. Per il settore artigianato di tradizione e per le imprese enogastronomiche è possibile effettuare l'iscrizione online, a partire da lunedì 14 ottobre 2019, evitando, così, la spedizione della domanda o la consegna a mano.

Anche quest'anno saranno presenti l'Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato, e il Padiglione enogastronomico con le imprese e le associazioni del settore agroalimentare. Entrambi apriranno al pubblico dal 29 gennaio fino al 2 febbraio 2020.

Clara Rossi