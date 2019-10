Sicurezza in rete, la polizia postale di Aosta incontra i genitori Pubblicato: Lunedì, 28 Ottobre 2019 08:26

NUS. I genitori degli alunni della scuola media di Nus sono tornati per un giorno sui banchi di scuola per una speciale lezione sulla sicurezza su internet. In cattedra per l'occasione sono saliti gli specialisti della polizia postale di Aosta.

Gli agenti hanno parlato con i genitori delle tematiche inerenti la sicurezza in rete e sui social e la navigazione sicura.

Una cinquantina di genitori hanno partecipato all'iniziativa che sarà replicata nel corso dell'anno scolastico anche in altre scuole della Valle d'Aosta.

redazione