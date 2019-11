Une délégation du Conseil à la 32e Assemblée régionale Europe de l'APF Pubblicato: Giovedì, 14 Novembre 2019 10:38

AOSTE. Une délégation du Conseil de la Vallée, composée par le Vice-Président Joël Farcoz et les Conseillers Patrizia Morelli, Manuela Nasso et Alessandro Nogara, participera aux travaux de la 32e Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui se tiendront le14 et le 15 novembre à Delémont dans la République et Canton du Jura (Suisse).

Le droit à l'autodétermination des peuples comme principe juridique ainsi que la démocratie directe et l'initiative citoyenne dans le processus législatif sont les deux thèmes à l'ordre du jour de cette 32e session annuelle.

L'Assemblée régionale assure la mise en œuvre des objectifs de l'APF dans le contexte particulier des régions géographiques organiquement représentées dans l'Assemblée: l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Pacifique. L'Assemblée régionale Europe est pour sa part composée de 12 sections membres, dont la Vallée d'Aoste, onze sections associées et neuf Parlements observateurs.

