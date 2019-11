Maltempo, strade chiuse e persone isolate a Gressoney Pubblicato: Domenica, 24 Novembre 2019 20:57

AOSTA. Riunione del Comitato Operativo per la Viabilità oggi nella sede della Protezione civile valdostana per esaminare la situazione della viabilità in seguito al maltempo.

L’autostrada A5 resta chiusa nel tratto Pont-Saint-Martin e Quincinetto in direzione Sud e tra Ivrea e Pont-Saint-Martin in direzione Nord, in seguito all’attivazione del livello 3 del piano di monitoraggio della Frana di Quincinetto. Inoltre è stata chiesta la deviazione del traffico pesante verso il Fréjus.

Per quanto riguarda la situazione delle strade regionali, la strada della Valsavarenche è chiusa per pericolo valanghe da Eaux Rousses a Pont; la strada di Champorcher è chiusa nel Comune di Pontboset al km 8+700 e la strada di Gressoney è chiusa poco dopo l'abitato di Gressoney-Saint-Jean per rischio valanghe. Per le persone isolate nelle località della valle del Lys è stato predisposto un trasporto che permette di raggiungere il fondo valle.

Sempre a causa delle intense precipitazioni sono segnalate anche difficoltà anche su alcune strade comunali (chiuse la strada per Valnontey a Cogne, la comunale per Veynes a Saint-Christophe e la comunale per Niel a Gaby).

redazione