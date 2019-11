Criminalità organizzata, in Valle d'Aosta confiscati un'azienda e 31 immobili Pubblicato: Mercoledì, 27 Novembre 2019 09:18

AOSTA. È on line da poche ore il portale dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati che pubblica le informazioni sulle aziende tolte dalle mani della criminalità organizzata.

Il progetto "Open data aziende confiscate", realizzato insieme ad Unioncamere e Infocamere, vuole aumentare la trasparenza e sulla gestione e l'uso cui sono destinati aziende e immobili gestiti e amministrati dall'Agenzia.

I dati del portale aggiornati all'11 novembre scorso indicano in Valle d'Aosta 24 immobili in gestione (inclusi 11 tra box, garage o posti auto, 7 appartamenti in condominio e 4 terreni agricoli) e 7 destinati (5 ex fabbricati rurali e 2 terreni con fabbricati rurali). Per quanto riguarda le aziende risulta in gestione un'impresa del settore delle costruzioni.



C.R.