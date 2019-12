Consiglio Valle straordinario convocato il 20 dicembre Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 10:30

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunirà in seduta straordinaria domani, 20 dicembre, dalle ore 15.30 per sostituire i quattro consiglieri dimissionari.

L'ordine del giorno prevede la surroga dell'ex presidente della Regione Antonio Fosson, degli ex assessori Stefano Borrello e Laurent Viérin e del consigliere unionista Luca Bianchi, indagati per voto di scambio alle elezioni regionali del 2018. Dovranno anche essere ricomposte le commissioni consiliari. I quattro dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste quindi Carlo Marzi, che ha già dato la disponibilità a lasciare l'incarico di assessore alle finanze del Comune di Aosta, Luisa Trione, Domenico Avati e Alessia Favre.

L'aula inoltre esaminerà l'atto di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

