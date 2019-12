Chi votereste in caso di elezioni regionali anticipate? Pubblicato: Lunedì, 30 Dicembre 2019 14:16

AOSTA. Se la Valle d'Aosta dovesse andare domani alle urne per rinnovare in anticipo il Consiglio regionale, voi quale partito o movimento votereste? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori con un sondaggio attivato on line.

Si tratta chiaramente di un sondaggio senza scopi statistici, ma è comunque uno strumento che consente dire la vostra in questa difficile fase politica e amministrativa che la Valle d'Aosta sta vivendo.





