Coronavirus, unità coordinamento Valle d'Aosta: no allarmismo



La raccomandazione è evitare spostamenti verso le zone a rischio

AOSTA. L'individuazione dei primi due casi positivi (dei quali si attende la conferma definitiva dell'Iss) di Coronavirus "non deve generare allarmismo". Lo sottolinea l'Unità di coordinamento istituita in Valle d'Aosta per seguire l'evoluzione dell'emergenza Covid-19. Alla popolazione è raccomandato di "evitare, se non strettamente necessario, ogni spostamento verso le zone a rischio". Le due persone in questione appartengono allo stesso nucleo familiare e sono rimaste contagiate probabilmente dopo che uno di loro ha avuto contatti con le zone a rischio contagio. Le loro condizioni non sono gravi ed i loro sintomi sono indicati come "lievi". Sono in quarantena preventiva insieme alle altre persone con cui sono state in contatto. E.G.