Covid-19, Medici Valle d'Aosta: rispettare restrizioni o contagi dilagheranno



L'Ordine prevede 1.300 possibili casi al 15 aprile. 'Limitare i contatti sociali' AOSTA. Se la popolazione non rispetterà le misure restrittive decise per contenere la diffusione del virus, in Valle d'Aosta entro metà aprile potrebbero esserci 1.300 casi di Covid-19: lo afferma l'Ordine dei Medici della Valle di Aosta. La previsione si basa sul "modello matematico SIR cui in questi giorni gli epidemiologi si rivolgono", spiega l'Ordine. In base ai calcoli "nell'assenza della corretta applicazione di provvedimenti restrittivi" si verifica "un tasso d'incremento di un fattore 10 ogni 19 giorni e che quindi se in Valle di Aosta oggi 8 marzo ci sono 13 infetti il 27 di marzo ce ne dovremmo aspettare almeno 130 e il 15 di aprile almeno 1.300 di cui circa 130 con la verosimile necessità di terapia intensiva. Per evitare questo scenario - evidenzia - chiediamo a tutti i cittadini la massima responsabilità nel limitare i propri contatti sociali con la rigorosa adesione alle misure imposte dalle Istituzioni". L'Ordine dei Medici della Valle di Aosta inoltre "si dissocia dalle Raccomandazioni di Etica Clinica diffuse ieri dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) in cui vengono definiti criteri di scelta per l'ammissione alle terapie intensive ove le risorse non fossero disponibili per tutti, a seguito di un precipitare dell'emergenza dovuta al Covid-19. Riteniamo - afferma - che tale documento debba essere recepito solo come un grido di dolore in quanto siamo profondamente convinti che le Istituzioni sapranno governare efficacemente le criticità emergenti e che i cittadini risponderanno in modo responsabile a quanto richiede la gravità del momento. Il Codice di Deontologia è chiaro : tutti i pazienti sono uguali, vanno curati senza discriminazioni e nessun medico dovrà mai essere costretto a dover ergersi a giudice". C.R.