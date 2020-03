Coronavirus, in Valle d'Aosta numeri ancora in crescita nel bollettino del 31 marzo



I casi attuali aumentano a 574, cresce anche il numero dei morti AOSTA. Aumentano di 57 in un solo giorno i casi positivi al Coronavirus registrati in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso dalla Regione su dati forniti dall'Usl. I casi attuali risultano quindi 574, di cui 82 ricoverati nel reparti Covid dell'ospedale regionale Parini e 26 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza altre 685 persone sono state sottoposte ad esame e trovate negative al virus. Si aggrava anche il bilancio dei deceduti: il bollettino ne indica 54 totali, 37 uomini e 17 femmine di età compresa tra i 60 e i 98 anni. I decessi indicati "a domicilio" risultano 8. Sempre 2 le persone indicate come guarite. L'impennata del numero di contagiati di oggi è legata alla ripresa dell'attività del laboratorio di analisi dell'Usl che oggi ha refertato 91 tamponi (ieri ne aveva esaminati 5). Ne restano però ancora 269 in attesa. E.G.