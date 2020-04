Coronavirus, stabile il numero dei morti per la prima volta in Valle d'Aosta



Il numero di guariti si avvicina sempre più a quello dei decessi - GRAFICO Decessi e guarigioni in Valle d'Aosta per Covid-19 su dati di aprile del bollettino regionale



AOSTA. Per la prima volta in Valle d'Aosta la conta dei morti legati al Coronavirus si ferma. Il bollettino della Regione e dell'azienda Usl di oggi, 11 aprile, riporta 106 decessi, un dato invariato rispetto a 24 ore fa. Nei giorni scorsi la curva che indica il numero di persone positive al virus che hanno perso la vita aveva già rallentato notevolmente dopo giorno di aumenti anche a due cifre. Il 9 aprile infatti erano indicati 104 decessi, il giorno precedente 101, il 7 aprile 99. Parallelamente aumentano sempre più significativamente i guariti. Il trend era evidente già da una settimana e questo andamento si è mantenuto sostanzialmente costante fino al netto incremento avvenuto tra ieri ed oggi (+28). Il numero di persone che hanno superato la malattia si avvicina a quelle che invece non ce l'hanno fatta.

Marco Camilli