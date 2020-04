Servizio ferroviario, il Consiglio di Stato sblocca il nuovo contratto con Trenitalia



Respinto il ricorso di Arriva Italia contro l'affidamento del servizio aggiudicato nel 2018



AOSTA. Confermando la bocciatura arrivata nell'aprile 2019 da parte del Tar della Valle d'Aosta, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Arriva Italia Rail Srl sulla gara regionale tramite Inva per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario, aggiudicato nel 2018 a Trenitalia. Con sentenza depositata il 17 aprile, la Quinta Sezione rileva che "nessuna delle doglianze reiterate in questa sede denuncia una fallace rappresentazione della realtà fattuale od una delibazione illogica od arbitraria della qualità dell’offerta tecnica delle due concorrenti, volta ad avvantaggiare Trenitalia". «Sono soddisfatto che si sia concluso questo procedimento, che in alcuni fasi dell’attuale gestione ci ha comunque creato delle difficoltà in fase di programmazione del servizio sul lungo periodo», commenta l'assessore regionale ai trasporto, Luigi Bertschy. «Finalmente ora si potrà dar corso a questo nuovo contratto che porta alla nostra Regione due benefici: condizioni particolarmente favorevoli per l’amministrazione e un servizio calibrato sulle esigenze dell'utenza valdostana». Il nuovo contratto quinquennale sarà operativo dal mese di dicembre e prevede l'uso di treni bimodali, la tariffa integrata e la riapertura di alcune biglietterie. Clara Rossi