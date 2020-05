Fase 2, accordo tra Stato e Regioni sulla riapertura differenziata dal 18 maggio



Entro venerdì linee guida per riapertura bar, ristoranti e attività di cura della persona AOSTA. Regioni e Governo hanno trovato un accordo sull'apertura delle attività nella fase due dell'emergenza coronavirus dal 18 maggio. "Partirà il commercio al dettaglio e si potranno programmare le riaperture delle attività quali quelle di cura alla persona, così come di bar e ristoranti", spiega in una nota la presidenza della Regione. "Accogliamo con favore l'impegno assunto da parte del Governo nazionale di garantire entro le prossime 48/72 ore l'emissione dei protocolli in merito alle attività ancora da aprire - commenta il presidente Renzo Testolin -. Questo ci permetterà di fornire alle nostre aziende indicazioni puntuali per organizzare la propria riapertura in sicurezza e di prevedere, compatibilmente con l'andamento della situazione sanitaria, una serie programmata di riaperture". Diversa la situazione per quanto riguarda lo spostamento delle persone da una regione all'altra. Su questo aspetto ancora "non esiste una visione univoca da parte delle Regioni". Elena Giovinazzo