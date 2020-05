Tavoli distanti almeno 1 metro, niente buffet e obbligo di mascherine: le regole per i ristoranti dal 18 maggio



Validati i protocolli regionali per la riapertura i lunedì validi anche per parrucchieri e centri estetici AOSTA. Almeno un metro di distanza tra i clienti, buffet vietati, nessun portabiti comune, igienizzazione dei menu dopo ogni uso, obbligo di mascherine: sono alcune delle disposizioni che dovranno essere rispettate da bar, ristoranti e attività di somministrazione di bevande e alimenti che riapriranno a partire da domani, 18 maggio. Tutte le regole sono elencate nel protocollo validato dalla Regione che spiega come devono operare i lavoratori, come possono essere accolti i clienti e quali misure di prevenzione adottare per evitare contagi da Covid-19. Un secondo protocollo riguarda le attività di cura della persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Tra le misure previste, locali dovranno essere adattati all'esigenza di rispettare le distanze interpersonali e bisognerà rispettare tutta una serie di regole come la prenotazione dei trattamenti programmandoli per evitare assembramenti ed il "privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio". Qui i due protocolli: quello per attività di somministrazione di alimenti e bevande e quello per parrucchieri, barbieri e centri estetici.

redazione