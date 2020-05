Coronavirus, un nuovo positivo e zero decessi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



I dati del bollettino del 18 maggio AOSTA. Una nuova positività al virus Covid-19 è stata scoperta in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno a fronte di 126 nuovi casi testati. Il totale delle persone contagiate nella nostra regione risulta pari a 1.174, secondo i dati contenuti nel bollettino regionale. Il dato sui decessi rimane invariato: 143 i deceduti, 72 uomini e 71 donne. Le persone attualmente positive risultano 134, di cui 30 ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale Parini e della clinica di Saint-Pierre. I guariti salgono a 897, 14 in più. Quanto ai tamponi, ad oggi ne sono stati effettuati 12.327 nella nostra regione. Le analisi in corso sono 241.



C.R.