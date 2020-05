Coronavirus, l'indice di contagio Rt per la Valle d'Aosta scende allo 0.8 secondo l'ISS



Tutte negative al virus le 85 persone sottoposte a test nell'ultimo giorno AOSTA. Nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta 85 persone sono state testate per il Covid-19 e nessun caso positivo è emerso. Il totale dei contagiati nella nostra regione dall'inizio della pandemia è di 1.182. Invariato anche il numero dei decessi collegati all'infezione e fermi da diversi giorni a 143. I numeri sono contenuti nel quotidiano bollettino diffuso dalla Regione su dati dell'Usl valdostana. Le persone attualmente positive al virus sono 62 (ieri 66) di cui 12 ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale Parini o della clinica di Saint-Pierre e gli altri monitorati a domicilio. I guariti sono 977 (ieri 973) Dal 18 maggio, giorno di inizio della fase 2, i nuovi contagi accertati sono 8 su 1.977 testati. Per quanto riguarda l'indice di contagio Rt, in una nota l'Amministrazione regionale informa che quello "calcolato dall’Istituto superiore di sanità negli ultimi 15 giorni, scende allo 0.8. Nell’ultima analisi fatta il 15 maggio, l’istituto aveva stimato per il territori regionale un indice di contagio superiore all’1 (1.06). Si precisa che l’R(t) viene calcolato sulla base dei casi notificati dalla Regione alla sorveglianza integrata dell’Istituto superiore di Sanità, prendendo a riferimento la data di inizio sintomi. La stima quindicinale è calcolata con i dati della piattaforma dell’Istituto, aggiornata alle ore 11 di martedì precedente la diffusione del bollettino. La stima - si legge ancora - prende in considerazione i 16 gg prima di tale data, in modo da tenere conto dei tempi tra esposizione e notifica dei nuovi casi di infezione". E.G.