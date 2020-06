Covid-19, approvato dalla giunta regionale il protocollo per i centri estivi



Recepite anche le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato un protocollo di regolamentazione anti Covid-19. Il documento riguarda le disposizioni da seguire per lo svolgimento delle attività dei centri estivi e potrà essere aggiornato e modificato in base all'evoluzione della pandemia e all'evoluzione delle disposizioni del governo. Le disposizioni sono applicate anche ai dortoirs e ai rifugi alpini. Il governo ha anche recepito le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 9 giugno. Le novità riguardano il ricambio d’aria negli ambienti interni. redazione