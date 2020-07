Alla biblioteca regionale di Aosta i Pacchetti Vacanza per viaggiare con i libri

AOSTA. Per un'estate di libri per tutti e per tutti i gusti, la biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta propone "Pacchetti Vacanza… un'idea per leggere leggero". Dal prossimo 27 luglio gli utenti potranno prendere in prestito il proprio Pacchetto Vacanza, collocato all'ingresso della Sezione adulti, all'interno del quale troveranno tre romanzi scelti dal personale della biblioteca.

I Pacchetti Vacanza hanno generi diversi per soddisfare i gusti di tutti i lettori: il giallo per gli appassionati di polizieschi, noir, thriller, gialli e libri di spionaggio; il rosa per il genere sentimentale; il pacchetto verde per pubblicazioni di viaggi e avventure; il grigio per il genere fantasy, fantascienza e horror; il pacchetto marrone per gli amanti del genere storico ed infine il viola per biografie e romanzi autobiografici.

"I Pacchetti Vacanza, scelti e confezionati con i colori corrispondenti ai generi descritti sopra, saranno pronti da prendere in prestito e da portare ovunque, perché una vacanza senza un libro non è una vacanza!", si legge nella nota di presentazione dell'iniziativa che chiaramente è rivolta anche chi rimane ma, grazie ai libri, può comunque intraprendere un "viaggio letterario che lo porterà a esplorare altri mondi".

I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti.







Elena Giovinazzo