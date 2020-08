Skyway Monte Bianco ripropone i biglieti scontati per i residenti in Valle d'Aosta

COURMAYEUR. Fino al prossimo 2 novembre i biglietti della Skyway Monte Bianco saranno scontati per i residenti in Valle d'Aosta. Anche quest'anno si ripete quindi l'iniziativa rivolta ai valdostani che permette di acquistare il biglietto di andata e ritorno ad una tariffa speciale: 29 euro per Punta Heblronner e 15 euro per il Pavillon.

Il biglietto è acquistabile sul sito montebianco.com nella sezione "promo", inserendo il codice RES20. Sarà poi sufficiente presentarsi al welcome desk di Skyway con una carta d'identità in corso di validità.



Una volta in quota - spiega Skyway - gli Skynauti potranno ammirare il massiccio del Monte Bianco da diverse angolazioni e vivere di nuovo l’esperienza della Panoramic Mont-Blanc,un’escursione vera e propria a cavallo tra due cieli da Punta Helbronner fino all’Aiguille du Midi, attraversando il confine tra Italia e Francia a bordo di piccole cabine sospese tra cielo e ghiaccio.

redazione