Regione, aperte le domande di assunzione per operai stagionali forestali

AOSTA. Da oggi è possibile presentare in Regione domanda per la procedura selettiva integrativa di assunzione di personale a tempo determinato da assegnare ai cantieri di sistemazione montana, sentieristica e delle costruzioni forestali.

La procedura riguarda personale stagionale con qualifica di operaio idraulico-forestale 2° livello "qualificato". Possono accedervi tutti i candidati che hanno svolto almeno tre stagioni di attività lavorativa con qualifica di operaio "comune" o superiore prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, o con qualifica ad essa equivalente se prevista da contratti collettivi nazionali diversi, consentirà, tra le altre cose, la crescita professionale valorizzando le esperienze lavorative del personale impiegato nel settore idraulico-forestale.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per martedì 22 settembre alle ore 14. È preferibile trasmettere la documentazione via fax o posta elettronica certificata rispetto alla consegna a mano negli uffici del dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell'assessorato regionale dell'ambiente. In qust'ultimo caso, vista la situazione di emergenza da Covid-19, è consigliato prendere appuntamento.







C.R.