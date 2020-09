Alessia Démé è la nuova segretaria di Cisl Scuola Valle d'Aosta

AOSTA. La Cisl Scuola Valle d'Aosta cambia guida. Lo storico segretario Corrado Fosson, maestro di scuola primaria, è andato in pensione. Per trent'anni ha partecipato alla vita della Cisl fino ad arrivare alla carica di segretario.

"Sono stati anni di grande responsabilità nei confronti della categoria e non sempre abbiamo ottenuto quanto desiderato ma, fortunatamente, non sono anche mancati i riconoscimenti ed i risultati importanti", il commento di Corrado Fosson in occasione dell'assemblea di venerdì scorso convocata a Sarre.

"In tanti anni, l'impegno e la passione per la tutela degli insegnanti non sono mai venuti meno - ha detto Fosson -. Ricercare pazientemente l'accordo fra le parti è sempre stata la stella polare che ci ha guidato negli anni. Grazie a tutti gli iscritti alla Cisl Scuola. Se è stato possibile ottenere risultati positivi lo si deve a tutti coloro che con l’adesione hanno concretamente sostenuto l’attività del sindacato".

Alessia Démé, insegnante di scuola d'infanzia, adesso è la nuova segretaria Scuola. "Sono certo - dice il segretario regionale Jean Dondeynaz - che in questo momento particolarmente delicato per la scuola valdostana, avere Alessia a guidare Cisl Scuola Valle d'Aosta ci sarà di fondamentale aiuto in virtù della visione e della profonda conoscenza di questo settore che ha già dimostrato avere".

E.G.