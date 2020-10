Pubblicato l'Annuario Statistico Regionale 2020

AOSTA. Al 31 dicembre 2019 la Valle d'Aosta contava 125.501 residenti (64.176 femmine e 61.325 maschi), un numero in calo costante dal 2013. Il comune più popoloso è ovviamente Aosta, con 34.052 residenti, seguito da Sarre (4.856 abitanti), Châtillon (4.582) e poi Saint-Vincent (4.464). All'opposto della classifica, due comuni contano meno di cento abitanti. Si tratta di Rhêmes-Notre-Dame e Chamois con rispettivamente 84 e 96 residenti.

Questi sono solo una piccola parte delle migliaia di dati contenuti nell'Annuario Statistico Regionale 2020 pubblicato e consultabile dal sito della Regione (link).

Attraverso più di 500 tavole statistiche dell'Osservatorio economico e sociale, l'Annuario Statistico fotografa la situazione della Valle d'Aosta in termini di popolazione, lavoro, istruzione, sport, società, credito, turismo, commercio e ancora giustizia, sanità, territorio, agricoltura.

Una particolare sezione è dedicata ai Sustainable Development Goals, gli obiettivi (centrati e non) di sviluppo sostenibile. Il rapporto svela che il 14,6% della popolazione in Valle vive in condizioni di povertà e di esclusione sociale, che il tasso di mortalità sotto i 5 anni è più alto della media italiana (5,84 contro 3,45), che il 78,2% dei valdostani si sente al sicuro a camminare da solo nella zona in cui vive (60,6% in Italia) e che 10 famiglie su 100 non si fidano a bere l'acqua del rubinetto.

Clara Rossi