Morta la governatrice della Calabria Santelli, cordoglio dalla Valle d'Aosta

AOSTA. Il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Renzo Testolin ha espresso "sincero cordoglio" per la morte della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, 52 anni a dicembre.

"Alla famiglia della Governatrice e a tutti i calabresi vanno le condoglianze dell’intero Esecutivo regionale", si legge in una nota.

Il ricordo di Forza Italia Valle d'Aosta

Esponente di Forza Italia, Santelli era stata eletta lo scorso mese di febbraio. Il coordinamento regionale di FI la ricorda come una donna "che ha fatto dell'umiltà, della preparazione, della serietà, del coraggio e della costante presenza sul territorio, i tratti caratterizzanti della sua azione politica tra la gente e per la gente",

"La ricordiamo con grande emozione, appena un mese fa, ad Aosta per sostenerci nella nostra campagna elettorale. Un appuntamento a cui non aveva voluto mancare. Jole Santelli credeva fermamente in quello che faceva. E lo faceva con convinzione per il suo territorio e per coloro che in quel territorio ci vivono e ci lavorano". Il suo decesso è "una grave perdita non soltanto per la Calabria, ma per l'Italia intera. Un esempio da seguire, quello che ci ha lasciato in eredità Jole Santelli, amica della comunità valdostana".

Cordoglio anche dal Consiglio Valle

L'assemblea valdostana esprime "profondo cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria".

"La notizia della sua morte ci lascia profondamente addolorati - dichiara in una nota la presidente Emily Rini -. Con la sua scomparsa perdiamo una donna eccezionale e un'amministratrice di grande valore; una donna seria, preparata, umile, che badava alla sostanza e che ha onorato il suo impegno fino alla fine a servizio del suo territorio e della sua comunità. Una persona capace di costruire e di seminare entusiasmo: è una grande perdita non solo per la Calabria ma per l'Italia intera. Le condoglianze del Consiglio Valle vanno alla sua famiglia, a tutti i suoi collaboratori e a tutti i calabresi".

