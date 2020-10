Covid, Lavevaz valuterà se attivare nuove misure in Valle d'Aosta



Nel pomeriggio vertice alla protezione civile sull'evoluzione dell'emergenza

AOSTA. La gestione dell'emergenza Covid è il primo argomento che affronterà il neo eletto governo regionale della Valle d'Aosta. I numeri dei contagi e dei ricoveri sono in costante crescita e non è escluso che anche sul territorio valdostano possano essere adottate nuove e più pesanti restrizioni.

"Alle 15 ho un incontro con la Protezione civile per fare il punto sulla situazione e poi con la Giunta fare le valutazioni conseguenti", ha dichiarato il presidente della Regione Erik Lavevaz pochi minuti dopo la sua elezione nel corso di un breve incontro con i mezzi di informazione a Palazzo regionale.

È possibile che Lavevaz firmi una ordinanza con misure simili a quelle già attivate in Piemonte e in Lombardia dove è stato deciso la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana e il coprifuoco per disincentivare gli assembramenti e frenare la diffusione dei contagi.

M.C.