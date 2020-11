Bonus mobilità, sbloccate le domande per i residenti ad Aosta

AOSTA. Il comune di Aosta è stato inserito tra quelli compresi nel bonus per le e-bike e gli altri veicoli elettrici per la mobilità personale. Lo annuncia in una nota l'assessorato regionale all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile.

Questa mattina - giorno del click day per poter richiedere e ottenere il bonus fino a 500 euro - gli aostani che tentavano di inviare la domanda non erano accettati dal sistema. Inserendo infatti Aosta come comune di residenza il portale del Ministero avvertiva che "il comune indicato non è compreso nell'iniziativa" quindi nessun aostano era riuscito a inoltrare domanda.

Il governo regionale, si legge in una nota, ha "preso contatti con il Ministero e ha informato immediatamente i Parlamentari valdostani. Da quanto risulta, l'azienda che si occupa di inserire i dati nella piattaforma non avrebbe inserito correttamente alcuni Comuni, quali Aosta, Verbania e Carbonia. Il Ministero ha comunicato di aver risolto il problema".

