Conte firma nella notte il Dpcm sulle chiusure differenziate

Valle d'Aosta a rischio di scenario 4 insieme a Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Calabria

AOSTA. È arrivata in tarda notte la firma del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte sull'ultimo Dpcm che attiva chiusure differenziate per le Regioni a seconda della gravità della situazione epidemiologica.

Ieri il lungo faccia a faccia con le Regioni sia sulle nuove restrizioni anti Covid sia sul capitolo ristori economici con Conte si è concluso con una serie di questioni poste sul tavolo dai governatori e discusse poi in una successiva riunione con capi delegazione e ministri prima della firma.

Tra le richieste delle Regioni c'era un confronto preventivo al momento di decidere quali territori saranno inserite nello scenario 4. Conte ha fornito assicurazioni in tal senso anche se nel decreto il coinvolgimento delle Regioni non sarebbe specificato.

Restrizioni nazionali e locali

Il Dpcm sarà in vigore da domani, 5 novembre, per un mese. A livello nazionale scatta il coprifuoco notturno, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, con necessità di autocertificazione (scaricabile dal sito del ministero dell'Interno) per spostarsi per soli motivi di lavoro, di necessità e di salute. Nelle aree più a rischio, quelle indicate come ad "elevata gravità" o "massima gravità", c'è il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori. Queste aree possono riguardare intere Regioni o "parti di esse". Per lo scenario 4 in aggiunta c'è il divieto di spostamenti "all'interno dei medesimi territori", quindi di muoversi da un comune all'altro o da una provincia all'altra.

Nelle zone di massimo rischio dovranno chiudere negozi e mercati. Chiuderanno anche tutte le attività di ristorazione che potranno soltanto effettuare consegna a domicilio fino alle ore 22. Stop inoltre alle attività sportive, mentre l'attività motoria potrà essere svolta soltanto "in prossimità della propria abitazione" e in forma individuale.

La situazione della Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta potrebbe essere inserita nello scenario 4, quello di massima gravità della pandemia, al pari di Piemonte, Lombardia, Calabria e Alto Adige. Il governo nazionale renderà noto in giornata la divisione dei territori e la loro classificazione.

Marco Camilli