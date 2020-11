Zona rossa, Partite Iva Valle d'Aosta: fare chiarezza

'Un ingente danno economico sulla pelle dei lavoratori autonomi e delle imprese'

AOSTA. "Trovarsi in zona rossa "per sbaglio" è uno schiaffo morale oltre che un ingente danno economico sulla pelle dei lavoratori autonomi e delle imprese, che già si trovano in un momento di grave difficoltà economica dovuta al primo lockdown, con il coprifuoco serale e con tutte le altre misure contenitive del Nuovo Coronavirus, adesso sono nuovamente a fare i conti con una nuova chiusura a ridosso proprio dell'anticipo fiscale per il 2021". Lo affermano in una nota Noi Autonomi e Partite Iva, che recentemente hanno nominato coordinatore regionale per la Valle d'Aosta Marco Mirabello e, a livello nazionale, Jean Louis Nicco responsabile dell'agricoltura e politiche di montagna.

"Non solo Autonomi e Partite Iva coinvolti ma anche i loro dipendenti, che si trovano in ferie o in cassa integrazione che per giunta arriverà solo tra mesi. Il danno economico - proseguono - non tocca solo queste categorie ma indirettamente tutti noi, in quanto il ridotto gettito fiscale si trasformerà l’anno prossimo in una contrazione del bilancio regionale".

Autonomi e Partite Iva chiedono "che sia fatta tutta la chiarezza necessaria e che vengano presi gli adatti provvedimenti contro i responsabili di questa grave situazione che minaccia il tessuto produttivo ed economico della regione".

redazione