A Cervinia il curioso caso delle livecam oscurate sugli impianti da sci

Il caso riportato da La Stampa: una folla ammassata alla partenza degli impianti (chiusi) ripresa dalle telecamere poi oscurate

VALTOURNENCHE. Il comprensorio sciistico di Cervinia torna al centro dell'attenzione mediatica (e non solo) nazionale. Questa volta per le livecam "oscurate". La prima volta è stata quando la località sciistica ha dato il via alla stagione (poi subito bloccata) mostrando all'Italia scene che hanno destato preoccupazioni con centinaia di sciatori in fila pronte ad inforcare gli sci. Le misure di sicurezza attivate non sono minimamente bastate per evitare gli assembramenti davanti alla biglietteria e le immagini degli sciatori ammassati sono velocemente rimbalzate sui media e sui social contribuendo all'alzata di scudi del governo contro lo sci amatoriale durante le vacanze per evitare contagi da Covid-19.

Oggi Cervinia torna sotto i riflettori per un curioso episodio riportato per primo dal quotidiano La Stampa. A Plan Maison decine, forse centinaia di persone, si sarebbero radunate davanti alla stazione di partenza dell'impianto di risalita. Una situazione - riportata oggi dal quotidiano La Stampa - che sarebbe andata avanti per alcuni giorni e che è stata immortalata dalla web cam puntata direttamente sulla stazione e da altre telecamere che inquadrano l'area.

Quell'occhio elettronico che permette di "sbirciare" cosa succede nel comprensorio forse però questa volta è stato giudicato un po' troppo indiscreto. Dopo alcuni giorni in cui numerose persone si raggruppavano alla partenza dell'impianto, l'indiscreta livecam è stata infatti oscurata. La telecamera è stata resa più sfocata nella parte centrale dell'immagine impedendo di fatto di capire cosa stesse accadendo nell'area di partenza dell'impianto. Ora quella live cam sembra essere offline. Nessuna immagine da mostrare, nessuna immagine da far "girare" per raccontare il curioso caso di una stazione sciistica che persino da chiusa è capace di attirare persone a decine, forse a centinaia.

Marco Camilli