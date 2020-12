Webcam oscurate, il presidente della Cervino Spa si dimette

Zanetti lascia e aggiunge: 'è venuta meno la fiducia tra Regione e intero CdA'

AOSTA. Matteo Zanetti ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza del Consiglio di amministrazione della Cervino Spa. Una decisione presa dopo le polemiche e le richieste di chiarimento sul caso delle webcam sulle piste oscurate e sulla coda di sciatori immortalata dalle telecamere nei giorni scorsi.

In una nota diffusa dalla partecipata regionale si legge: "A seguito degli incontri richiesti da parte della Regione VdA e Finaosta S.p.A. ai membri del C.d.A. della società Cervino S.p.A. è emerso il venir meno della fiducia tra Regione e intero CdA. Al fine di minimizzare l'impatto di questa situazione sulla società che rappresento - prosegue Zanetti -, ritenendo utile il prosieguo dell'attività del C.d.A. esistente, ritengo opportuno farmi carico della totale responsabilità di quanto è capitato e di dover rassegnare le dimissioni".

Matteo Zanetti, presidente della Cervino Spa dallo scorso ottobre, conclude con un ringraziamento a "tutti i dipendenti della società Cervino S.p.A. che, seppur in un così breve, ma sicuramente intenso, periodo di collaborazione, non hanno mai perso occasione per dimostrarmi stima e appoggio" e anche a "i membri del C.d.A. e il Collegio Sindacale per le continue condivisioni e il sostegno riservatomi in questo periodo di eccezionale difficoltà, certo di poter fare tesoro dell’esperienza maturata in questo periodo di presidenza, breve ma sicuramente particolare".

Marco Camilli