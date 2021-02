Zona gialla, Lavevaz firma una nuova ordinanza

In Valle d'Aosta luoghi culturali aperti anche nei fine settimana e attività di personal training nelle palestre e centri fitness

AOSTA. Oggi il presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato una nuova ordinanza sull'apertura dei siti culturali della Valle d'Aosta anche nei fine settimana e sull'attività di personal training.

Secondo l'ordinanza n. 56 musei e luoghi culturali e archeologici, castelli inclusi, possono rimanere aperti "tutti i giorni, compresi i giorni festivi, nel rispetto dei protocolli vigenti e con accesso dei visitatori esclusivamente pervia prenotazione". Lo stesso vale per le biblioteche.

L'ordinanza prevede inoltre che "le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità nonché per l'attività di personal training nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali, e nel rispetto del protocollo approvato" dalla giunta regionale con la delibera 83/2021.

Inoltre il provvedimento prevede che "su base contrattuale tra le strutture, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorazine possono fruire, senza limiti di orario, dei servizi di ristorazione di altro albergo o struttura ricettiva".

Il provvedimento (qui il testo integrale) rimarrà in vigore fino al 15 febbraio 2021.

redazione