Riapre la Skyway Monte Bianco dall'11 febbraio

L'impianto torna in funzione. Per gli utenti otto skyrules per un'ascesa responsabile

COURMAYEUR. Giovedì 11 febbraio Skyway Monte Bianco rimette in funzione le cabine. "Il nostro impianto di trasporto a fune entrerà in funzione, pronto ad accogliere i viaggiatori in sicurezza", annuncia la società.

Come molte delle aperture che avvengono in questo periodo, anche quella di Skyway sarà parziale. Alcuni ambienti rimarranno chiusi al pubblico vista la situazione di emergenza sanitaria, ma il viaggio in cabina sarà possibile e il Bistrot Panoramic a Punta Helbronner offrirà pranzo e servizio bar. Arprianno il museo Hangar 2173, la mostra dedicata a Paul Helbronner e la terrazza soliarium del Pavillon.

"La riapertura di Skyway è un importante segnale di ripartenza per la nostra regione", dice l'assessore regionale allo sviluppo economico Luigi Bertschy.

"Abbiamo atteso a lungo questa ripartenza", aggiunge la presidente di Skyway, Federica Bieller. "Skyway Monte Bianco rappresenta oggi più che mai un promotore strategico del tessuto sociale economico e produttivo della Valle d’Aosta. La sfida legata alla riapertura non è quindi solo aziendale, ma collettiva. Abbiamo tutti bisogno di ritornare in cima e questo andare in alto, portare in alto, è da sempre la filosofia quotidiana della nostra azienda".

In vista della riapertura l'impianto (prima partenza alle ore 8.30, ultimo ritorno alle ore 15 dal lunedì al giovedì) ha predisposto un "decalogo dello Skynauta responsabile". Le "skyrules" includono l'acquisto di biglietti on line, l'uso della mascherina, la prenotazione obbligatoria dell'ascesa e dell'eventuale pranzo e l'utilizzo del proprio smartphone per accedere ai menu del ristorante o ad altre informazioni.



Elena Giovinazzo