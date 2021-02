CasinoMondo si oppone fermamente alle attività di gioco illegali



Il blocco del coronavirus ha scatenato un enorme aumento dei problemi di gioco d'azzardo in tutto il mondo. L'Italia è stato uno dei paesi che sono stati duramente colpiti dall'epidemia di Covid-19. Le autorità di tutto il mondo hanno introdotto misure rigorose per prevenire la diffusione della malattia. Il 9 marzo 2020 le autorità italiane hanno introdotto un blocco, impedendo alle persone di uscire senza motivo significativo. Ristoranti, caffè, club e sale da gioco hanno dovuto cessare l'attività.

Gli italiani sono noti per la loro passione per il gioco d'azzardo. Quindi, molti fan dei casinò si sono rivolti ai casinò online dove potevano godersi il loro passatempo preferito. La migrazione dal gioco d'azzardo offline a quello online ha comportato un notevole aumento delle entrate generate dalle attività di gioco d'azzardo online.

Questa tendenza è stata accompagnata da problemi di gioco d'azzardo. Con la pandemia di coronavirus all'ordine del giorno, le questioni relative al gioco d'azzardo sono rimaste in qualche modo in secondo piano.

Il lockdown apre la strada alla fornitura di attività di gioco d'azzardo illegali in Italia

Il gioco d'azzardo online è legale in Italia dal 2010. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l'autorità responsabile della supervisione del settore e del rilascio delle licenze agli operatori offshore. Tuttavia, le condizioni per acquisire una licenza italiana per il gioco d'azzardo non sono le più facili da soddisfare.

Gli operatori interessati devono presentare una garanzia bancaria di 1,5 milioni di euro e disporre dei propri server in un paese membro dello Spazio economico europeo. Inoltre, ottenere una licenza di casinò italiana non è economico. Quindi, molti operatori di casinò offshore preferiscono saltare la procedura di licenza, pur accettando giocatori dall'Italia. Uno studio condotto prima dell'epidemia di Covid-19 ha mostrato che la maggior parte degli italiani che partecipano a qualsiasi forma di attività di gioco d'azzardo preferisce attenersi alle tradizionali sedi di gioco d'azzardo terrestri. Durante la pandemia di Covid-19, molti italiani hanno iniziato a piazzare scommesse online, poiché i casinò basati sul web erano l'unica alternativa rimasta. Ciò ha provocato l'aumento delle attività di gioco d'azzardo illegali in tutto il paese.

Di conseguenza, le operazioni dei casinò autorizzati sono state notevolmente influenzate. Molti operatori di casinò con licenza italiana hanno chiesto misure più severe contro la fornitura di attività di gioco illegali. CasinoMondo è un sito web dedicato alla navigazione dei giocatori italiani verso siti di casinò autorizzati. Giocare nei casinò online regolamentati è importante in quanto i migliori interessi dei giocatori sono protetti.

I casinò senza licenza rappresentano una minaccia non solo per le tue vincite ma anche per i fondi che hai depositato. La possibilità di ritirare i tuoi guadagni è scarsa, quindi il team di esperti di CasinoMondo ti consiglia vivamente di evitare di giocare su piattaforme di casinò online non regolamentate.