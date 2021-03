Covid, tamponi nelle farmacie della Valle d'Aosta da prossima settimana

AOSTA. Dalla prossima settimana sarà possibile effettuare i tamponi per il Covid-19 nelle farmacie della Valle d'Aosta. Lo annuncia l'azienda Usl valdostana.

"Le strutture competenti dell'Azienda Usl della Valle d’Aosta hanno ricevuto soltanto nella giornata di ieri, martedì 9 marzo 2021, da Federfarma Valle d'Aosta l'elenco delle farmacie private convenzionate aderenti al progetto, predisposto ai fini dell'accreditamento al portale regionale della Protezione civile", spiega l'azienda sanitaria regionale.

Venerdì 12 marzo nella sede della protezione civile a Saint-Christophe ci sarà un momento di formazione per l'esecuzione dei tamponi nasali (nelle farmacie sarà possibile effettuare tamponi antigenici rapidi e dei test per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM) e per spiegare come inserire i dati nel portale regionale del sistema.



Marco Camilli