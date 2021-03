Maria Grazia Vacchina alla guida di CittadinanzAttiva Valle d'Aosta

AOSTA. Eleggendo Maria Grazia Vacchina segretaria regionale, CittadinanzAttiva della Valle d'Aosta ha posto fine alla fase di commissariamento. In occasione del congresso celebrato in videoconferenza, il movimento di partecipazione civica ha anche scelto i componenti del gruppo dirigente. Ne fanno parte Vanna Naretto come vice segretaria, Massimo Bal (segretario amministrativo), Riccardo Jacquemod, Claudio Latino, Caterina Sergi e Giovanna Pignatelli.

Nel suo discorso di insediamento Vacchina ha sottolineato come "l'accesso alle cure e la tutela della salute, la valorizzazione dei cosiddetti soggetti fragili, con particolare attenzione ai diritti dei migranti e delle persone detenute, la cultura della giustizia riparativa e del consumo equo e solidale, la cura dell’ambiente, il diritto all’istruzione di qualità, la parità di genere, il protagonismo dei giovani sono i grandi temi su cui da decenni Cittadinanzattiva è impegnata a livello nazionale. Su ciascuno di questi fronti - ha annunciato - costruiremo iniziative in Valle d'Aosta, partendo dalle esigenze della nostra comunità".

CittadinanzAttiva ha anche individuati i nuovi coordinatori regionali di rete: Alessandro Fusaro per Tribunale per i Diritti del Malato; Anais Riccarand per la Giustizia per i Diritti; Luigi Chiavenut per le Politiche per i consumatori; Daria Pulz per la Scuola di Cittadinanzattiva e Beatrice Feder per le Politiche per l'Ambiente.

redazione