Aperte le candidature per il premio Au cœur de la reprise 2021

L'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è dedicata alle esperienze di ripartenza al femminile

AOSTA. Sono aperti i termini di presentazione delle candidature per il premio "Au coeur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile", istituito dal Consiglio Valle e giunto alla sua seconda edizione.

L'iniziativa intende premiare imprenditrici, professioniste, volontarie, responsabili e dipendenti di enti, aziende e associazioni che, in questo periodo di difficoltà e di emergenza sanitaria, si impegnano per la ripartenza. Il progetto riguarda il settore imprenditoriale-professionale e quello sociale-medico-sanitario proponendo due contributi da 3.000 e 2.000 euro. Al centro della valutazione ci saranno la capacità di reazione all'emergenza attraverso iniziative originali ed efficaci, radicate sul territorio e adatte a essere un esempio per altre ripartenze.

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 13 del prossimo 20 aprile. La premiazione avverrà nel mese di giugno, in modalità da definire in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

