Flash mob ad Aosta, condanna di Cgil, Cisl e Uil

AOSTA. Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta "condannano fermamente" il flash mob del primo maggio in piazza Chanoux "priva oltre tutto di autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Iniziative come quel flash mob - dicono - sono uno schiaffo a manifestazioni come il Primo Maggio".

I sindacati sottolineano: episodi simili "non fanno altro che peggiorare una situazione epidemiologica allarmante. Noi per primi siamo dalla parte di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. Come sindacati, che hanno anche al loro interno categorie, che difendono i lavoratori dello spettacolo, comprendiamo il momento di difficoltà, ma stigmatizziamo iniziative irrispettose delle regole e dannose alla salute pubblica come quella" di sabato.

Sul piano politico Cgil, Cisl e Uil replicano inoltre alle dichiarazioni del consiglieri regionali della Lega Andrea Manfrin e Stefano Aggravi. Sono "inopportune e inappropriate", affermano, perché "hanno accostato la Festa dei Lavoratori al flash mob non autorizzato ed etichettato come "questi sono quelli di sinistra" sempre facendo riferimento all'iniziativa di piazza Chanoux . Accostare la festa dei lavoratori, che si è svolta nel pieno rispetto delle regole, è un insulto a tutte le lavoratrici, ai lavoratori e ai valdostani che sono rispettosi e coscienti del periodo di emergenza che stiamo vivendo".

