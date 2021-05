Una studentessa valdostana vincitrice alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche

Rebecca Brinato prima classificata nella sezione greco

AOSTA. È una valdostana la prima classificata alla nona edizione delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche per la sezione dedicata al greco. Rebecca Brinato, studentessa della classe 3A del Liceo Classico di Aosta, è stata proclamata vincitrice in occasione di un evento on line.

La commissione ha particolarmente apprezzato l'organicità del suo elaborato, la capacità di mettere a frutto la propria cultura e lo stile fluido ed efficace.

Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche sono gare individuali rivolte agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative delle lingue e delle civiltà classiche.

redazione