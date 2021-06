Covid-19, alla Cogne Acciai Speciali pronto il piano vaccinale per oltre 1000 lavoratori

I dipendenti dello stabilimento aostano potranno ricevere in loco il vaccino anti Covid-19

AOSTA. Cogne Acciai Speciali aderisce al protocollo nazionale delle vaccinazioni contro il Covid-19 sui luoghi di lavoro. Lo stabilimento ha predisposto un piano vaccinale aziendale e, con esso, ha allestito in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Usl un punto di vaccinazione all'interno della propria infermeria. I dipendenti che vorranno vaccinarsi sul luogo di lavoro potranno farlo a partire dall'8 giugno.

Il piano vaccinale aziendale Cas è rivolto a 1.050 dipendenti con un'età media di 40/43 anni ai quali si aggiungono i circa 200 lavoratori delle ditte che operano all'interno dello stabilimento. Per chi non aderisce rimane sempre la possibilità di vaccinarsi contro il SARS-CoV-2 secondo le tempistiche del piano vaccinale regionale.

Commenta l'amministratore delegato Eugenio Marzorati: «La vaccinazione di lavoratrici e lavoratori presso la Cogne Acciai Speciali si ritiene possa conseguire una duplice finalità: collaborare a livello territoriale all'azione messa in campo dall'Azienda sanitaria locale, implementando le iniziative di contenimento della pandemia, così come di rendere più sicura la prosecuzione dell'attività produttiva, accrescendo il livello di sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui lavorano i nostri dipendenti».

C.R.