Iscrizioni aperte ai percorsi di istruzione per adulti

Li organizza il Cria di Aosta per cittadini italiani e stranieri

AOSTA. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti organizzati al C.R.I.A. di Aosta presso l'istituto Manzetti di Aosta.

Il Centro propone corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e corsi di istruzione di primo livello e di secondo livello. Questi ultimi sono relativi agli indirizzi servizi commerciali, servizi socio-sanitari e manutenzione e assistenza tecnica.

Possono iscriversi tutti gli adulti, anche non cittadini italiani, e coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età che non possono frequentare il corso diurno. L'iscrizione può essere fatta direttamente presso la sede dell'istituzione scolastica oppure on line. C'è tempo fino al 21 giugno, tuttavia il Centro potrà accogliere anche adesioni fino al 15 ottobre.

redazione