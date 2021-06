Riattivato il gruppo interistituzionale sulla disabilità

Fermo da anni, il gruppo si è riunito per ricominciare a programmare gli interventi da attuare nei prossimi mesi in Valle d'Aosta

A distanza di sei anni dall'ultimo incontro il gruppo interistituzionale sulla disabilità è tornato a riunirsi venerdì a Palazzo regionale. All'ordine del giorno la ricostituzione del tavolo di lavoro dei soggetti che lo compongono e la condivisione delle linee programmatiche da attuare nei prossimi mesi in Valle d'Aosta.

Il gruppo è composto dai referenti di cinque assessorati regionali, a partire da quello alla Sanità, Salute e Politiche sociali, dall'Azienda Usl, dal Consiglio permanente degli enti locali, dal Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta e dal Coordinamento nazionale Famiglie con disabilità.

«Dopo diversi anni di assenza», commenta in una nota l'assessore regionale alla sanità, «finalmente siamo riusciti a rimettere intorno ad un tavolo i vari soggetti che, in modo coordinato lavoreranno per mettere in campo progetti e iniziative volte a offrire opportunità e servizi alle persone con disabilità, in termine di lavoro, istruzione, vita sociale e tempo libero. Particolare attenzione verrà data anche alle necessità delle loro famiglie».

redazione