Aosta, in biblioteca tornano i prestiti natalizi a sorpresa

La scienza culinaria come metafora di vita è il tema di quest'anno

AOSTA. Anche quest'anno la biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta propone l'iniziativa "Prestiti natalizi a sorpresa" per un dicembre ricco di sorprese per tutti i gusti.

A partire dal 15 dicembre gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio. All'interno potranno trovare romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca seguendo il tema di questa edizione: la scienza culinaria intesa come metafora di vita, come invito ad assaporare il patrimonio di conoscenza contenuto nei documenti proposti dalla Biblioteca.

L'utente potrà scegliere il proprio pacco "Ingredienti: ..." accompagnato da alcuni termini che ne suggeriscono il contenuto e che, come in una vera ricetta di cucina, combinano gusti diversi. Occorrerà leggere attentamente l'etichetta facendosi ispirare dagli “ingredienti” che, oltre ad essere buoni e saporiti, avranno un tocco di originalità per essere apprezzati anche dai palati più esigenti.

Dopo aver scelto il pacco ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito a pacco chiuso. La durata del prestito rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per i CD e 7 giorni per i DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano. I pacchi saranno esposti, fino a esaurimento sorprese, all'ingresso della Sezione adulti.

