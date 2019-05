Il 18 maggio il Dynamo Camp per i bambini malati è ad Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sabato 18 maggio in piazza Chanoux, ad Aosta, si svolgerà un evento per far conoscere Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini con malattie gravi o croniche, in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione.

L'iniziativa, in programma dalle ore 15 alle 19, è organizzata dal Comitato Insieme per Dynamo Camp, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, con la partecipazione del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

La sicurezza del soccorso sanitario, previsto per legge, sarà garantita dall’associazione ALMA attraverso una pianificazione adeguata dei soccorsi e strettamente integrata con la Centrale Operativa del Servizio di Emergenza Territoriale 118 e la presenza di un medico specialista sul posto per l’intera durata della manifestazione.

