Musicastelle Outdoor torna con Nada ed Enrico Nigiotti

AOSTA. Musicastelle Outdoor, la rassegna di concerti gratuiti all'aperto che tocca diversi comuni della Valle d'Aosta, torna questo fine settimana con due concerti in località Pont, nel comune di Valsavarenche.

La prima ad esibirsi, sabato 6, sarà Nada, con un concerto che inizierà alle ore 16 (era previsto alle 15 ed è stato posticipato di un'ora per esigenze organizzative dell'artista). Il giorno successivo, alle ore 15, sarà la volta di Enrico Nigiotti.

Nada esordisce al Festival di Sanremo nel 1969 con Ma che freddo fa; il brano diventa un successo italiano e internazionale ma è nel ’71 che con Il cuore è uno zingaro e va che vince il Festival di Sanremo. Già in quegli anni, però, si definisce la sua personalità artistica “eterodossa” rispetto ai canoni classici della musica pop. Protagonista della musica italiana, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. La sua Senza un perché è stata recentemente inserita da Paolo Sorrentino all’interno della colonna sonora della serie TV The Young Pope, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi. È un momento difficile, tesoro, il nuovo album di inediti dell’artista per Woodworm Label / distr. Artist First, è uscito il 18 gennaio 2019.

Enrico Nigiotti nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, al Big Love Tour dei Simply Red e al tour Italia Rock di Gianna Nannini. Nel 2017 arriva in finale a X Factor e conquista il disco di platino con il brano L’amore è. Nel 2018 firma Le due finestre per Laura Pausini e compone il brano Ho bisogno di te per Eros Ramazzotti. A settembre pubblica il nuovo album Cenerentola, anticipato dal singolo Complici in duetto con Gianna Nannini, tra i dieci brani più trasmessi dalle radio. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Nonno Hollywood, vincendo come miglior testo il premio Lunezia per Sanremo. Attualmente è in tour con il suo ultimo album Cenerentola e altre storie.

