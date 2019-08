Garattini, Balduzzi e Melloni agli Incontri di Courmayeur

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Oggi e domani, lunedì 19 e martedì 20, due nuovi appuntamenti sono in programma nell'ambito degli incontri organizzati nel mese di agosto dalla Fondazione Courmayeur al Jardin de l'Ange.

Oggi la rassegna ospita Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs per parlare di salute, farmaci mercato insieme al moderatore Renato Balduzzi, ex ministro alla sanità e professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È previsto inoltre l'intervento del presidente della Regione Antonio Fosson.

Per domani il programma prevede l'intervento di Alberto Melloni, editorialista, ordinario di storia del cristianesimo in Unimore e Accademico dei Lincei nonché segretario della Fondazione per le scienze religiose di Bologna e dell'Infrastruttura europea di ricerca negli studi religiosi. Il tema del suo intervento: "Francesco, il Vangelo e la Chiesa: Sfide e orizzonti".

Entrambi gli incontri inizieranno alle ore 18.

