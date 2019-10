Châtillon si prepara per la XVI Sagra del Miele Pubblicato: Martedì, 22 Ottobre 2019 10:47

CHATILLON. Con l'avvicinarsi della fine del mese di ottobre Châtillon si prepara ad ospitare la sedicesima edizione della Sagra del Miele e dei suoi derivati.

Domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 18, lungo le vie del borgo i produttori locali del Miel du Val d'Aoste presenteranno i mieli al pubblico. Sarà un'occasione per degustare specialità e dolci a tema.

La giornata si aprirà con la sfilata degli apicoltori e delle autorità accompagnati dal Corps Philharmonique de Châtillon e dalle apine. Alle ore 10.30 è inoltre prevista la premiazione del XXV Concorso Mieli Valle d'Aosta con altre degustazioni dei prodotti e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, in piazza Lexert si svolgeranno degustazioni gratuite condotte da esperti assaggiatori ed uno show cooking di prodotti valdostani e sardi in onore degli ospiti della città del Miele di Monti (provincia di Sassari).

Châtillon dedicherà l'intero fine settimana al dolce nettare. Venerdì 25 sarà possibile partecipare ad un percorso informativo e didattico per gli istituti agrari ed alla cena "Mieli Terraneo" con gli allievi dell'Ipra in collaborazione con Les Amis de Prosper. Sabato 26 il castello Gamba ospiterà una conferenza tecnica del dott. Andrea Fissore, responsabile tecnico delle prove in campo di Aspromiele, e alle 17, un altro show cooking con mercatino di prodotti agricoli valdostani e un percorso degustativo di mieli e prodotti Dop di Monti e della Valle d'Aosta.

C.R.