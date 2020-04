La processione Fontainemore - Oropa rinviata al 2021



A causa dell'emergenza Covid-19 l'appuntamento previsto tra luglio e agosto è stato cancellato FONTAINEMORE. La processione da Fontainemore al santuario di Oropa quest'anno non si svolgerà. L'appuntamento era previsto nel week end dal 31 luglio al 2 agosto prossimi ed è stato rinviato al 2021, in data da definirsi, "in quanto la situazione attuale rende impossibile organizzare e programmare con responsabilità e serietà un evento che richiama la partecipazione di migliaia di persone", come spiega in una nota la Diocesi di Aosta. "Cogliamo l’occasione - si legge nel comunicato - per ringraziare tutti coloro che già stavano lavorando con noi per organizzare al meglio la Processione. In particolare il Santuario di Oropa, la Regione Autonoma Valle d’Aosta con la Protezione Civile e il 118". redazione